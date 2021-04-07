根據日本央行最新一項經濟調查，與2020年底相比，日本家庭對通膨預期度，在三月份有所上升。同時，對經濟成長的信心度，也來到八年的新高。這也表示，新冠疫情所帶來的景氣衝擊逐漸淡化中。

7日，日本央行最新數據，日本家計對未來一年物價上漲預測，2020年底為60％，三月則增至62.4％。

同時，對未來一年景氣預測，指數也從2020年底的負23.1，急速拉升為負8.5，並創下2013年6月以來最高紀錄。

日前，日本央行對日企調查也顯示，在全球強勁需求帶動下，2021年第一季的商業信心，已恢復至疫前水準。

儘管景氣可望漸回溫，但近日疫情似乎壓不下來，以及加薪幅度低，影響民間消費能力。同時，日本央行也發現到，越來越多家庭因收入減少，計畫在未來一年將會減少支出縮衣節食。因此，就算景氣有復甦跡象，也不是全面性的。

26日至27日，日本央行會再召開利率審查會議，前述調查數據結果，也會影響日本央行屆時決定。

(時報資訊)