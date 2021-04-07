AES-KY(6781)因輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，第1季合併營收達26.9億元，年成長129%，AES-KY持續擴增新客戶及市佔率，目前訂單能見度已達第3季，AES-KY總經理宋維哲表示，今年營運看起來很樂觀，成長幅度應該不會低於去年，今天股價收高。

前身為新普科非IT部門的AES-KY深耕電動兩輪車、中大型工業儲能系統電池模組領域多年，目前電動兩輪車主要客戶均為知名品牌客戶，在歐美日市佔率達20%，受惠於歐洲各國補貼政策帶動輕量型電動兩輪車在歐洲零售市場買氣旺盛，且中大型工業儲能系統電池模組出貨放量，AES-KY業績自去年下半年展現強勁成長力道，今年第1季營運亦表現亮眼。

AES-KY自結3月合併營收約9.79億元，較去年同月增加230%；累計今年第1季合併營收約26.9億元，年成長約129%。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著BBU新客戶加入，AES-KY預估，今年BBU佔營收比重可望突破10%。

AES-KY表示，終端市場需求樂觀，公司以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。

法人預估，AES-KY今年營運可望較去年成長20%到30%。

(時報資訊)