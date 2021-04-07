IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板需求持續滿載、平均價格（ASP）轉佳、新產能開出挹注，使2021年3月合併營收雙位數「雙升」創26.8億元新高，帶動首季淡季不淡、以72.25億元改寫歷史次高。隨著BT載板供需同步趨緊，法人看好景碩成長動能可望持續增溫。

景碩公布3月自結合併營收達26.8億元，較2月20.32億元成長達31.85％、較去年同期21.9億元成長達22.35％，刷新歷史新高。累計首季合併營收72.25億元，僅較去年第四季75.48億元小減4.27％、較去年同期58.92億元成長達22.63％，改寫歷史次高。

景碩受惠美系客戶手機需求續強，配合美系及台系客戶下單持續強勁，帶動ABF載板需求持續滿載，加上記憶體需求自3月起攀升、ABF載板新產能3月起陸續開出，使首季在工作天數較少的不利影響下仍淡季有撐、改寫歷史次高，表現符合預期。

展望後市，為因應客戶需求強勁、市場供給持續吃緊，景碩2月初公告斥資44.85億元買下前觸控面板廠勝華的楊梅幼獅廠，持續拓增ABF載板產能。隨著ABF載板新產能陸續開出，加上BT載板供給亦轉趨吃緊、價格趨勢轉趨有利，均可望增添整體營運成長動能。

景碩2020年合併營收創270.98億元新高、年增達21.37％，歸屬母公司稅後淨利5.41億元、每股盈餘（EPS）1.21元，較前年虧損20.25億元、每股虧損4.52元大幅轉盈，雙創近4年高點。董事會決議擬配息1元，將於5月28日召開股東常會、全面改選董事。

(時報資訊)