仲量聯行今（7）日公布2021年第1季商用不動產市場季報，由董事總經理趙正義主持。趙正義表示，在仲量聯行的72棟辦公大樓樣本數中，所得到的調查結果顯示，台北市2021年第1季辦公租賃市場，單季租金表現持平，每坪月租約2,828元，平均空置率約2.1％，創下近21年的新低紀錄。

趙正義表示，最傷腦筋的是，目前已快沒樓可租。

但在商用不動產市場上，趙正義表示，成長動能一般是來自於換屋和總部化，目前新供給只有零星，像101大樓就是如此。目前台北市A辦有四成以上是屋齡20年以上，大概有30萬坪潛在換屋需求，所以台北南山廣場才預售階段就被租賃一空，即可驗證。

趙正義表示，至於今年預租的兩棟新辦公大樓，已經被預租一空，包括富邦遼寧大樓，包括渣打、國賓和健身工房等等大租戶都進駐。至於希望廣場，大多被蝦皮預租。所以，今年應該沒有新增供給釋出。

另外大巨蛋辦公大樓，已有在談了。

皇翔站前大樓已改為辦公大樓，可能到明年才會預租。

另外，富邦A25才蓋到一半，但中樓層已開價到4500元一坪，

所以商用不動產市場還是看好，主要是來自剛性需求。

2025年才會有較多辦公大樓釋出，包括京華城再開發案、寶豐隆敦南、冠德民權、南山世貿三館等，屆時供給量才會放大。

趙正義表示，辦公租金估計2022年會突破2000年前波高點，平均月租會突破3,000元大關，這個非常不容易。目前101新約租大概都超過4,000元了。

內湖科技園區方面，宏匯內科之心已1,800元以上。

台肥C2已在預租，愈早出現的樓，比較有機會成交，明年完工。

仲量聯行觀察南港市場，新辦公大樓租金都接近 2,000元，甚至超越內湖科技園區，市場看好。

(工商 )