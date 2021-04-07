周宜霈（大牙）與羽球教練老公阿廖師發起全明星羽球賽「憂敗盃」第3屆於7日舉行，從第1屆8人、第2屆16人，第3屆增至24人參與。包括李易、六月夫妻檔及謝承均、柯以柔等藝人出席。其中六月不巧被兒子傳染腸胃炎不時嘔吐，依舊抱病參賽，她自虧「要不是我生理期剛過，還以為我懷孕」，或許太熱愛打羽球，六月打到網球肘，除了物理治療還挨針打PRP、葡萄糖、類固醇，大牙也自爆曾被張智成羽球拍打到眼睛爆血絲。

而六月老公李易過去打球、跑步曾扭傷，但未注意防護，日前感覺「腳鬆鬆的」，踩地板有些不踏實感，好友秀傳醫院二代、男團「B.A.D」成員黃柏文（Danny）提醒他去就醫，經過核磁共振檢查，才驚覺韌帶已斷裂1條，他表示目前先復健、戴護具，若惡化才再考慮開刀。但也因為羽球，讓夫妻倆培養除了喝酒外的共同興趣，現在也會一起看球賽。

已育有一雙兒女的李易和六月表示，最近女兒愛上照顧友人的小孩，許願想要弟弟妹妹，不過六月5月將進劇組拍戲，李易逗問女兒「那我可以跟別人生嗎？」被女兒制止「不行！」兩人表示目前沒有做人計畫，加上照顧小孩非易事，李易開玩笑「如果她懷孕第三胎，我就宣布拍八點檔，一週照顧一天就好，其他時間努力賺錢，不回家住在攝影棚」。李易目前正在拍短劇，忙自創品牌「李饗煮易」外，也考上東海大學EMBA，希望以品牌成立一支社會甲組羽球隊，與羽球協會齊推廣為全民運動。

連辦3屆羽球盃的大牙表示，期望能組織明星羽球隊，每週固定一、三約練球，只要有人要練，她和老公必定早上10點現身球場。不過藝人好友多半會遲到，幾乎10點半人才到齊，某次她和老公睡過頭，鮮少出席的亮哲竟準時到，她嚇壞「就那一次遲到，結果被抓到」。

大牙希望讓藝人除了在舞台上有價值，也能在運動方面有所表現，不過礙於沒經費，她最多出「一個老公」，特別感謝劍新羽球館、運動品牌「台灣李寧」、中華羽球協會理事長及李易、蔡昌憲提供自家品牌食品做獎品。而辦比賽不易，有人臨時不能來，但人數、對手都算剛好，沒有預備球員，讓她非常崩潰，笑稱「如果我再辦比賽我就是婊子！」

連續出席三屆羽球賽的謝承均日前剛過生日，前後總共切了4個蛋糕，近期有感太魯閣事故，許願希望身體健康。而他近期在三立八點檔《天之驕女》詮釋變臉劇情，近期又因情緒戲份重，時常狂哭、狂叫，坦言身體消耗大，不過比起面無表情，他認為有表情更好演。不過變臉、靈魂交換劇情被網友罵翻，他也認「是有點曲折離奇」，但他仍展現敬業態度，「一定要相信角色，你不入戲怎讓觀眾入戲，演員心理素質要很好」，藉此鼓勵該劇新秀演員，他也讚劇本先寫好，劇組就不用趕拍，這也是他第一次不熬夜拍戲。

周宜霈（大牙）和羽球教練老公阿廖師發起第三屆明星羽球賽7日舉辦。（粘耿豪攝）

眾星參與由大牙和老公舉辦明星羽球賽。（粘耿豪攝）

謝承均7日參加羽球賽。（粘耿豪攝）

(中時 )