即使目前戰績暫居領先，富邦球團的補強作業仍持續進行不間斷。悍將今宣布簽下33歲的多明尼加籍野手紐那斯（Eduardo Núñez），正式成為富邦悍將隊史首名洋砲。富邦悍將領隊蔡承儒表示，在內野增加一位經驗豐富的功能型野手，不僅能夠提升打擊戰力，也給予教練團更大的調度空間，期盼紐那斯能夠幫助團隊拿下勝利。

183公分、88公斤的紐那斯為右投右打，2010年首次登上大聯盟，同年其效力的洋基隊打進季後賽，他也在2016年入選全明星，紐那斯的守備位置主要以二、三壘及游擊防區為主，內野僅有一壘及捕手位置未有守備經驗，是一名內野工具人的角色定位，過去在紅襪時期曾與林子偉是隊友，更曾被視為為明星球員基特(Derek Jeter)的接班人。

紐那斯自2010年起至去年皆在大聯盟有出賽紀錄，擁有11年的大聯盟資歷，生涯累積858場出賽，曾效力過洋基、雙城、紅襪、巨人、大都會等五支球隊，其中於2018年更與紅襪隊友一起拿下世界大賽冠軍！富邦球團期盼在他加入後，能在攻守兩端都為球隊帶來良好的化學效應，與隊友們共同提升團隊戰力並爭取最佳榮耀。

富邦悍將球團表示，紐那斯目前赴台簽證辦理中，完成相關程序後，最快可望於4月底抵台。富邦悍將在賽季中仍持續補強球隊陣型，今正式宣布紐那斯加盟，富邦悍將希望每一位球員都能發揮最佳表現為球隊貢獻，齊心為每一場比賽全力拚戰！

(中時 )