美台日前簽署海巡合作備忘錄，後續即有不少共機繞台。政大國關中心研究員兼日研所學程教授蔡增家表示，共機繞台從以前就存在，現在只是檯面化，蔡政府知道台灣目前所面臨的威脅，也知道一旦遭大陸經濟制裁美國也很無力，尤其被上回鳳梨事件嚇到，所以蔡政府不願再得罪大陸。

蔡增家今日（7）接受港媒體《中評社》訪問表示，大陸一直強調九二共識，蔡政府不可能承認九二共識，所以只好緊跟美國腳步、緊抱美國大腿，故兩岸政策要改善相當不易；尤其美國總統拜登上任百日來，蔡政府觀察發現，拜登政府仍維持前總統川普的抗中路線。

蔡增家強調，蔡政府雖仍大打抗中牌，但不會像過去那樣跑到抗中前線，而會有所節制，因為蔡政府知道台灣目前深陷威脅，也知道若遭大陸經濟制裁美國也無力；尤其上次鳳梨事件，大大重創南台灣綠營票倉，明年就是縣市九合一選舉，所以蔡政府必須要把兩岸關係緩和下來，但外交路線上仍會維持抗中基調，因為大戰略、大格局上無法有太大變化。

不僅如此，蔡增家更坦言，民進黨的策略只是想恢復兩岸交流而已，故最近放出不排除承認大陸疫苗、開放大陸商務人士來台等風聲，但大陸方的反應如何又是另一回事，畢竟大陸打擊台灣的籌碼太多，光農業、經貿制裁台灣就受不了了，何須動武。

此外，蔡增家指出，蔡英文一直想讓獨派滿意又不想得罪大陸，因此制憲委員會有姚嘉文等獨派，卻又強調不會改變國土，這用意是給獨派一個交代，但不想改變兩岸現狀。大陸也知道美國只會拿台灣刺激大陸，台灣關係根本搞不出什麼名堂，像「美台海巡合作」早已行之有年，現再只是檯面化；同樣的，共機繞台也是在表態，象徵「中美關係不好，兩岸關係也不會好」。

(中時新聞網)