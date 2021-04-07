世界衛生組織（WHO)訂立每年的4/7為世界健康日，今年主題為「全球健康照護人力年」（Year of health and care worker）。台灣健康管理學會理事長、現任元培醫事科技大學林志城校長指出，今年的主題凸顯出醫療前線不只有醫生，還有無數醫事技術人員，他們各有專長，是醫生的最強幫手與後盾。為了讓醫護人員也能在更好的工作環境下提供優質服務，林志城校長疾呼：「全民養生，就是力挺醫護的最好支援。」

林志城校長在今日舉行的「2021健康日 全民挺醫謢來養生」活動中指出，在醫療現場，醫技人員流動率及轉職率都低於醫師，堪稱是醫療前線最穩定的力量。

參與這次活動的衛生福利部石崇良次長也說，除了疫情肆虐期間，國人感受到醫護人員的重要之外，這次太魯閣號的重大意外，第一線醫護人員即便已經排假，也毫無猶豫就返回工作岡位。石崇良強調，光是花蓮慈濟醫院就集合了千名醫護待命，其他各醫院也都用上最大人力支援，「醫護人員是國家珍貴的資產，」力挺醫護人員的第一步，就是好好照顧自己的健康。

●醫護人員是國家珍貴的資產 應保護、投資並團結

石崇良呼籲全民照顧自己的健康，藉以保護醫護人力；政府及產學界也須積極投資培養醫護人力，建立高端進修管道；同時現有16類醫事人員也應團結互助，提供國人最佳健康守護，提升台灣整體健康環境，建立良性循環。

元培醫事科技大學林志城校長指出，新冠肺炎的疫情，讓國人體會到醫護人員的責任及醫護健康專業的重要性。(圖/梁惠明攝)

元培醫事科大也有感於醫護人員培養需更多元發展，藉以因應未來醫療新趨勢，已經超前部署，結合大健康產業各項產官學資源，設立「臺北醫事技職教育中心」，提供大台北地區醫護健康人才進修管道，期許成為台北地區醫藥醫事人員的進修基地。

林志城校長也強調，2021年將是元培醫事科大推廣醫藥衛護技職教育的元年，同時協助東方工商以「衛護健康」特色課程復招，也是百年學校東方工商榮耀再現的一年。

(中時新聞網)