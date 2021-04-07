克里斯漢斯沃決定出演摔角之神霍根的傳記電影。（達志影像）

好萊塢影星「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)這回將飾演另一位真人超級英雄，他接下的挑戰是今年Netflix傳記電影「摔角之神」霍肯(Hulk Hogan)。霍肯的名號在1980年代的美國可謂家喻戶曉，他被視為美國職業摔角邁向全盛期的頭號功臣。可惜隨著種族歧視風暴、婚姻破裂、以及渾身的舊傷，67歲的霍肯顯得有些晚景淒涼。

克里斯漢斯沃的新電影雖然著重於霍肯的精華歲月，也預告將會揭露「摔角界不為人知的一面」。唯一的問題是克里斯雖然練出渾身肌肉，與年輕時的霍肯相比還是小了一號，畢竟霍肯的稱號就是漫畫裡最強壯的英雄「浩克」。威爾史密斯(Will Smith)在2001年的電影《叱吒風雲》飾演拳王阿里(Muhammad Ali)，當時就練出了一身驚人的體格。

克里斯特別聯絡上霍肯，希望從他那裡得到更多建議。霍肯談過之後對克里斯相當滿意，克里斯身高190公分，霍肯後來因為脊椎手術損失了大約7.5公分，兩人身高可能已經相同。霍肯開玩笑說：「唯一的差別就是我本人比較英俊。」

2012年，八卦網站Gawker.com散布霍肯的性愛影片，霍肯反而告倒了那家媒體，以3500萬美元和解。然而霍肯2016年又被別的網站爆出他和情婦的錄音擋，霍肯不滿自己的寶貝女兒Brooke跟黑人小歌手交往，「就算她一定要這麼做，也該去挑個有錢的籃球員。你知道我有點種族歧視的。可惡的尼哥！」

霍肯因此成為不受歡迎人物，奮鬥一生的成就幾乎被否定，遭WWE踢出摔角名人堂(幾年之後又加回去)。霍肯的前妻Linda還在推特發文批評美國黑人只會搶劫和示威，跟霍肯一起被摔角聯盟AEW永久封殺。

(中時新聞網)