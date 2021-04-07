《完美世界2 Online》「劍影龍心」全新改版

遊戲新幹線旗下東方奇幻題材3D線上遊戲《完美世界2 Online》今（7）日推出全新改版「劍影龍心」，加入「人族高模模型」、平衡副本「望月閣」、西陸新劇情主線任務以及重天十八境武器等，帶給玩家更豐富的遊戲玩法！慶祝改版，官方特別舉辦六大主題歡慶活動，準備多重豐富好禮，誠摯邀請玩家一同走上救贖的征程。

經典職業人族煥然一新

全新改版針對人族角色「武俠」、「法師」，以及裝備、髮飾等採用更精細的高模模型，呈現豐富的美術細節與逼真的表現效果。玩家可運用全新捏臉系統自定義角色，體驗高模下的不同魅力。並重新製作及優化武俠、法師部分技能動作與效果，除了提升在副本及對戰中的地位，也讓人物的體態、動作更為自然細膩，特效更加華麗。

秉持展現種族歷史，還原遊戲經典等設計理念，本次也重置創建角色介面，每個種族都單獨設計不同風格的場景，讓玩家創建人物角色時，不僅可查看角色外觀，也能通過介面了解完美大陸的豐富世界觀與文化背景。

左：人族高模登場；右：全新創建角色介面。(圖/遊戲公司提供)

平衡屬性多重玩法 獨具匠心關卡體驗！

原有的「望月閣」副本也將引入全新平衡副本概念，角色達到二轉100級的玩家可前往仙界接取任務，完成擊殺首領即可獲得獎勵。副本中，所有挑戰者都將站在相同起跑線，屬性強度一致，不受裝備優劣影響，同時也會受到結界限制，包括護身符失效、恢復藥品、復活次數受限等，挑戰隊伍需慎選團隊職業陣容，以免功虧一簣。而副本玩法設計也將考驗團隊執行力及默契，玩家需要考量地圖變化並在合適時機行動，同生死、共進退。

上兩張：望月閣場景;左下：望月閣場景；右下：望月閣場景。(圖/遊戲公司提供)

全新西陸主線劇情

西陸主線劇情再度推進，歷經四年的鬥爭，白帝席爾瓦引領的完美勇士與阿依達的複製者軍團終於迎來最終決戰，這場戰鬥將決定西陸的未來。玩家只要完成突破任務「極天．極天神召」，將境界提升至極天，即可接取全新西陸主線任務「極天．追擊阿依達」，除了需擊敗阿依達之外，也要留意「時間線並行」機制，每個角色的最終命運將會根據玩家選擇而產生不同結果。

而在擊敗阿依達後，煉金部落村長「摩霍克」的記憶發生錯亂，記憶一直停留在與複製者戰鬥時期，由於摩霍克懷有強大怨念，使得整個西陸頻頻出現之前的戰爭亂象，玩家需幫助摩霍克找回記憶，拯救西陸。

左上：獸神部落；左下：煉金部落；右上：無盡之穴；右下 ：哈尼博村。(圖/遊戲公司提供)

重天十八境武器降世 強化全職業技能

為提升玩家戰力，本次也開放重天十八境武器，該武器需要一把五階凌雲十六王武器為引，輔以淬龍鱗鑄造而成，攻防兼備，屬性強力，而每一階武器都有不同戰鬥技能與效果，武器材料可通過「囈陵魂境」副本及幫派基地副本獲取。此外，官方也大幅強化各個職業技能，並增加「神技能」，帶給玩家更暢快淋漓的戰鬥爽感！

慶祝全新改版上線，官方推出六大主題活動「情義永恆」、「登錄有禮」、「千面搜殺」、「望月通關」、「奧羅拉賽季」、「加倍時刻」，帶來眾多好康福利，邀請玩家們共襄盛舉。其中「情義永恆」活動於即日起至5月5日，凡達指定條件的玩家即可領取情義永恆禮包。欲知更多遊戲相關訊息，敬請留意官方網站及官方粉絲團。

(科技)