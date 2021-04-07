基層反映高雄市警車老舊，警察局今天表示，配合預算及中央補助，投入3.5億元，再買194輛新車，加上3月至4月交付的197輛，預計汰換391輛。逾齡率自60.46%下降至24.86%。

高市警局後勤科表示，去年度獲中央補助款新台幣1億7737萬元，共購置汰換警用車輛197輛，包括巡邏車107輛、偵防車90輛。已在今年3月至4月中旬起陸續交車，總計到3月底已有154輛驗收交車完畢。

為持續更新車輛，市警局表示，110年度中央補助款7069萬元，加上市府一般性補助款1億305萬元，預計再購置汰換警用車輛194輛，其中巡邏車146輛、偵防車48輛。這部分待警政署車輛共同供應契約重新招標公告後下單，老舊警車逾齡率可自60.46%下降至24.86%。

高雄警用車老舊情形嚴重，被笑稱「老爺車追不上進口車」。就有保安警察大隊特勤員警反映，盤查可疑車輛時遇對方開著百萬進口名車拒檢還衝撞警車，雖加足馬力但仍追不上對方的情形。

高雄市警方這次2年投入3.5億元汰換車輛，更換老舊車輛共391輛，日前陸續完成交車。警方也提供照片拍下新車一字排開的壯觀場面。

高雄市警車達900多輛，但老舊問題由來已久，除了17個分局，外加刑警大隊、保安大隊、交通大隊及內勤各科室，「僧多粥少」根本汰換不及。保守估算每年至少需經費7000萬元才足以因應，但市府財政吃緊難以負擔。（編輯：孫承武）1100407

(中央社)