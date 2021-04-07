中時新聞網全新一季實境秀節目《被政治耽誤》系列，第二集邀請到自稱「板橋劉德華」的議員葉元之，上節目大秀饒舌技巧。首支用RAP打造的競選MV《原汁原味》，成功打開知名度。面對明年選舉即將到來，他也將用自己的政績以饒舌帶唱方式，請老師指點重新創作，究竟能否打造出膾炙人口的競選歌曲呢？

【被政治耽誤】政壇「饒舌之神」駕到！元之表情控管老師秒爆笑

葉元之首次用RAP打造競選歌曲《原汁原味》。(圖/翻攝網路畫面)

認真努力學習RAP帶唱的葉元之。（圖/林映汶攝）

這集邀請到知名音樂製作人嚴之，為議員量身改編歌曲，老師看完《原汁原味》後，認真進行點評，換來的卻是現場一片寂靜，嚴之表示：「議員身體除了僵硬外，還少了一點態度」。對此，老師在詞曲中重新加以調整，並試圖修正葉元之的肢體動作，沒想到肢體不協調，動作僵硬超像在做復健。

在練團室外，看著自己被點評的葉元之（圖/林映汶攝）

葉元之透露：「這首歌已經達到一定的『洗腦』作用了，我走在路上，都會有人在我後面叫我名字」，沒想到此話一出，笑翻現場所有人。

受不了被點評的議員，直衝練團室。（圖/林映汶攝）

開心學習帶唱饒舌的葉元之。（圖/邱子軒攝）

長相被網友稱作「新北吳彥祖」的葉元之，笑著對鏡頭說：「像誰會根據我的髮量做不同變化，以前頭髮比較多時，人家就會說我像倪安東」。此外，擁有好歌喉的他，也被封為「板橋劉德華」，他說完，還不忘清嗓大唱劉德華經典歌曲忘情水，議員坦言：「感謝鄉民朋友的熱愛，這次學到了，怎麼把自己興趣跟要推動的事項，透過歌曲做結合，使年輕人間的距離更拉近，更讓他們願意將心裡話告訴我。」

(中時新聞網)