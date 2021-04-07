新北市觀光旅遊局長張其強調任副秘書長職務。（許哲瑗攝）

新北市政府今日發布人事調整，觀光旅遊局長張其強調任副秘書長職務，所遺局長職缺由前新聞主播張愛晶接任，人事命令將於9日生效；新北市府發言人蔣志薇表示，張其強資歷完整，在疫情期間仍能將新北歡樂耶誕城辦得有聲有色，創造10年來最多的到訪人次；張愛晶進入新聞界20年，希望藉由她的專長將新北市的觀光旅遊品牌推向國際。

56歲張其強畢業於台灣科技大學管理研究所碩士、私立淡江大學大眾傳播學系學士，曾任桃園縣觀光局長、台北市府顧問、新北市新聞局長等要職。

蔣志薇指出，張其強資歷完整，在疫情期間仍能將新北歡樂耶誕城辦得有聲有色，創造10年來最多的到訪人次，並成功推廣「淡蘭古道」和「青春山海線」等旅遊品牌，市長希望借重他的創意和溝通能力，協調、督導相關局處合作行銷新北市。

45歲張愛晶畢業於國立中山大學傳播管理研究所碩士、私立東吳大學中國文學系學士，曾任TVBS新聞台主播、東森新聞記者，媒體經歷豐富；蔣志薇指出，張愛晶進入新聞界20年，表現受到肯定，期間亦在實踐大學開設媒體與社會以及流行性商品行銷課程，理論與實務經驗兼具，希望藉由她的專長將新北市的觀光旅遊品牌推向國際。

(中時 )