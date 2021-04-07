搶攻國旅再下一城，雄獅旅遊集團首度獨家總經銷「明池-池中劍」售票，有別於過去純售票或接駁的模式，雄獅運用集團行銷通路優勢，推出包含票券的全台出發一到四日遊程，外加接駁服務、訂房加購、自由行搭配門票等一條龍配套方案，讓藝文演出不只是一場表演，而是完整且高規格的旅遊饗宴。

屢獲世界音樂獎項青睞的十鼓擊樂團，經營水中劇場十年有餘，首度移師宜蘭秘境，與長期致力於環境生態保育及永續經營為目標的力麗集團飯店事業攜手合作，將力麗馬告生態園區內的明池湖打造為環境劇場，強調生態環境與表演藝術的自然融合，創作全新「明池池中劍」劇目共計六場。

雄獅旅遊為了推廣台灣藝文之美，讓旅客親臨感受一場海拔一千多公尺的國際級藝術體驗，4／1(四)-4／30(五)期間只要預定「明池-池中劍」入場門票，保證享有2,500以上票價的貴賓座位區欣賞表演。包括：台中出發兩天一夜入住宜蘭煙波大飯店，安排IG打卡熱點白色貨櫃屋，前往蘭陽博物館，帶你來一場知性之旅。若為台北出發，看完表演可入住力麗馬告生態園區「明池山莊」，享受池畔檜木林區及明池湖畔仙境的森林浴；也可以選擇入住五星級村却酒店坐擁百萬夜景、泡牛奶美人浴，前往文心蘭黃金隧道、體驗原民風味餐，兩天一夜74折的超低優惠。

另外，從嘉義出發，遊程拉長至四天三夜，入住棲蘭山莊，遊覽棲蘭森林遊樂區和太平山森林遊樂區，輕鬆享受藝術盛宴與芬多精的沐浴。此外，凡訂購宜蘭地區飯店，並加購限定六場的池中劍表演門票，可享85折購票優惠。

十鼓擊樂團自2000年創團至今20餘年，是臺南在地知名國際級表演藝術團隊，巡演足跡遍佈世界、演出超過萬場，更有幸受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎國內外三大獎項提名肯定。本次於具有北橫明珠之稱的宜蘭「明池」園區，將經典製作的曲目結合明池設計理念「墨池、書法、枯木」與東方俠客隱於山林之意象，創作「池中劍」劇目，劇碼運用明池湖三大元素並與周邊山林中巨大林木群互相呼應，曲目共分為八段，各段皆運用了不同的演奏手法展現出撼動人心的樂音。

(中時 )