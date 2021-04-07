台鐵太魯閣號日前發生70餘年最嚴重事故，支持台鐵組織改造的聲音越來越多，討論多年的台鐵公司化再度浮上檯面，根據交通部資料，在財務負擔、勞工權益、營運監理與安全管理層面、服務提升、法治環境、資產活化以及投資獎勵7個方向，皆擬出初步規劃。交通部強調，是否推動、何時推動以及如何推動，仍有待政府、國會、台鐵與社會凝聚共識。

交通部指出，台鐵組織文化仍待調整，盼透過進一步的組織改造，解決台鐵組織管理、營運財務、安全管理問題，精進營運安全，提升整體效能，讓營運財務更健全、覓才留才更有彈性。

國內外組織改造，一般分為營運結構調整（企業化）、公司化，以及民營化釋股3種型態，交通部成功推動公司化或民營化的案例很多，公司化如中華郵政公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等；民營化則有中華電信、陽明海運等。

對於台灣鐵路管理局組織改造，交通部認為現階段建議可評估以公司化為優先選項，朝國營公司的組織架構發展，並在與員工及工會取得共識的前提之下，進行各項公司化組織改造工作。

財務負擔層面，由政府補貼政策性財務負擔，包括老人、身心障礙半價優待、偏鄉與服務性路線及小站補貼，以及其他政策性負擔。由政府承接歷史性財務包袱，包括員工退撫金、長短期債務，以及優惠退休加發薪額。

勞工權益層面，政府承諾改制期間不裁減任何員工，改制後原有員工權利義務不變，並給予員工退休優惠條件。設計合理的組織條例及國營公司架構，配置合理員額。

營運監理與安全管理層面，全面落實專責軌道監理機構業務，並規劃成立國營公司區域營運部門及一級安全管理業務單位。

服務提升層面，推動營運服務多元化，全面檢討全國各區域與城際運輸和客層需求，提升多元化的鐵路運輸服務。在保障弱勢民眾的權益與交通平權之前提下，討論費率管制合理性並評估鬆綁，健全台鐵公司財務。

法制環境層面，與台鐵工會協商，研擬公司化改制基本要件及立法，納入《鐵路法》、《交通部台灣鐵路管理局組織條例》以及《台灣鐵路股份有限公司條例》。

資產活化層面，營業車輛、一等站以上車站之土地及建物，以及台北、高雄和花蓮機廠，均作價轉投資公司財產，其餘營業用資產均歸屬政府所有。國營期間20年內，歸屬政府的營業用資產，均以無償方式提供使用。

投資獎勵層面，所有作價轉投資公司之土地及房屋賦稅，均應予免納。

(中時 )