周二美股漲多回落，四大指數小跌跤。日韓股市早盤仍偏多，周三台股多頭續攻，開漲31.48點報16771.35點，在權值電子股領漲下，生技、鋼鐵、玻陶紛紛上揚，開盤不到5分鐘衝上16816.34點、上漲逾76點，隨後玻陶、造紙等傳產無力，台積翻黑，反壓有增強跡象，指數一度翻黑失守16800關卡，人氣明顯轉往中低價位股，11時過後電、鋼氣焰再起，台股回穩上攻，終場報16815.36點，收漲75.49點或0.45%，成交金額3407.87億元，連3日刷新盤中、收盤歷史新天價。今日外資(不含外資自營商)買超64.5742億元，投信賣超4.7775億元，自營商買超23.2282億元，三大法人買超83.02億元。外資4月3個交易日連續買超363.64億元。

晶圓雙雄ADR周二雙雙收跌1.65%、3.15%，周四權值王台積電(2330)開高走平，最高達614元、漲幅0.66%，收持平至610元；聯電(2303)則午後回神，收漲1.58%至51.5元。鴻海(2317)財報利多穩盤收漲0.82%至123.5元；大立光(3008)則因缺料影響客戶4月拉貨動能，盤中3000大關一度跌破，收跌2.6%、驚守整數關卡，明舉行線上法說會。聯發科(2454)開盤戰千關，再次來到1010元，持平歷史新高價，終場仍差一步、收漲0.3%至998元。高價股部分，八千金榮景閃過，富邦媒(8454)收漲2.29%至982元、亦伺機上衝，世芯-KY(3661)、精測(6510)股價上漲也維持在900元之上。亞德客-KY(1590)3月、Q1營收雙創高，外資最高喊1450元，收漲6.19%至1115元。聯詠(3034)翻紅收漲2.82%，股后矽力-KY(6415)收漲2.09%，股王股后差555點，信驊(5274)漲7.73%，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)小幅收跌。

長榮(2603)可望晉身台灣50成分股，翻紅強漲2.02。權值軍團力挺多方，日月光、中華電ADR收跌0.51%，日月光投控(3711)、中華電(2412)收持平；面板報價續升的雙雄友達(2409)、群創(3481)聯袂漲逾8%；台塑化(6505)、富邦金(2881)、統一(1216)、台灣大(3045)、和泰車(2207)、國巨(2327)等仍鴻運當頭。

5月盤價仍看漲，中鋼(2002)收漲3.66%領頭率鋼鐵股續攻，官田鋼(2017)、大成鋼(2027)漲停，推升鋼鐵類指收漲3.16%，登上市類指漲幅之霸，光電、電機雙雙漲逾2%名列亞季軍，利奇(1517)因自行車熱銷帶動業績，拉出第5根漲停，突破前高；光電的翔耀(2438)、華晶科(3059)、惠特(6706)也高鎖漲停，中揚光(6668)觸及漲停。陽明(2609)周四5分鐘撮合交易將解封、股價續剽悍，Q1賺贏去年全年的慧洋-KY也收漲近3%，激勵航運類指收漲1.69%排名第四，橡膠、電子通路、電纜皆收漲逾1%；類股一片紅通通，生醫漲0.5%、電子零件0.45%、電子0.41%、半導體0.22%、金融0.19%，僅玻陶跌2.04%、造紙跌0.64%，水泥、塑膠亦收小黑。

漲停股當中，電子零件股小型兵強悍，首利(1471)、信錦(1582)、飛宏(2457)、立德(3058)、勝德(3296)、聯德(3308)等齊亮紅燈。IC設計的新唐(4919)、太欣(5302)也攻上漲停。MCU題材的新唐(4919)亮燈，股價連3日攻頂的智晶(5245)漲停登2年高價，加密貨幣飄香的撼訊(6150)漲停，榮昌(3684)連兩日亮燈漲停、寫9個月高價，台勝科(3532)、台耀(4746)、飛宏(2457)亦均寫漲停高價，而台開(2841)喊話奏效，全額交割首日打開跌停、收跌2.39%。外資看好股，台勝科(3532)奔漲停，宏捷科(8086)收下半根漲停。

而3月、Q1營收告捷股，邑錡(7402)、大田(8924)、亞矽(6113)、集盛(1455)漲停，兆勁(2444)、德微(3675)觸及漲停，中菲行(5609)、義隆(2458)、毅嘉(2402)、新普(6121)、吉茂(1587)、和勤(1586)、材料-KY(4763)、新普(6121)、貿聯-KY(3665)、凱美(2375)、大量(3167)、全科(3209)、宏達電(2498)、致伸(4915)、群光(2385)、群電(6412)、騰輝電子-KY(6672)等表現可圈可點。另外台康生技(6589)獲郭台銘近50億元私募投資，成為台康18.56%的最大股東，激勵開盤跳空漲停鎖住129元歷史天價，台康股價自今年2月2日39.3元起漲，兩個月漲幅達228%。

5日RSI為80.46，10日RSI為70.67。9日K值為91，9日D值為82.23。20日乖離率為3.26。國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股加權指數短期應會高檔震盪整理，走勢與美股類似，漲多隔天會拉回，但中長期格局沒有太大改變，投資人可維持樂觀操作思維。後續以中小型電子股或非電子族群比較有表現機會，在非電族群可留意原物料、鋼鐵相關個股。

考量台股3月營收將陸續公布，且隨即重量級法說登場，加上財報利多加持，助升台股再創新高。選股上目前半導體、IC設計、驅動IC、被動元件、記憶體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

(時報資訊)