廣越(4438)今舉行法說會，總經理吳朝筆表示，元月以來營收較往年表現好，首季年衰退僅15%；自4月起將旺到年底，每個月都有2成5的年增，全年上看年增25%。展望明年，明年會比今年更好，廣越也做好了擴張的準備，明年營收有望創歷史新高！

至於有關新疆棉對廣越的影響，吳朝筆表示，棉花屬於短纖天然纖維；而廣越代工生產之樹脂棉外套填充物棉球、棉絲…等等皆為人造化工纖維係屬長纖，從本質上根本就是兩種截然不同的產品，故關於棉花受到抵制的行為，基本上對廣越營運不受影響。至於羽絨外套填充物鵝毛或鴨毛，亦屬天然動物性毛草，與棉花更是截然不同。

廣越今年會在約旦廠擴第三個產區；廣越轉投資的宏昌生物醫療有2個廠，武漢今年將再擴一個廠主要是滅菌相關商品。

吳朝筆表示，目前廣越客戶的分布，中國占比31%，北美占比約33%，歐洲約占18%。今年在生產線方面，估將增加12條產線，明年估再增加20條產線，其中約旦廠因免稅的因素，產線擴增會比較明顯，明年亦不排除重啟印尼的生產計畫。在深化客戶經營的產品方面，因應客戶新品作研發例如NIEK防疫毛毯，以及與Adidas共同研發第四代(Fw20)超時尚口袋織物羽絨外套，以創新工法與特殊製程，達到快速交貨目標，款式簡單大方，輕薄保暖。訂單量超過百萬件，為Adidas Outerwear最為成功的系列。

至於廣越出口免稅基地方面，A)越南出口歐盟自2020/8/1起適用EVFTA免稅優惠，而越南目前是廣越主要生產基地。B)約旦廠出口美國&歐盟零關稅。C)歐盟取消柬埔寨免稅優惠，廣越的越南與約旦廠已收到轉單效應。

(時報資訊)