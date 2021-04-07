菲國眾議院外交政策前顧問海理查(Richard Javad Heydarian)，5日投書「半島電視台」。文中指出，由於對中國大陸疫苗有效性、產能、潛在政治代價的質疑，結合俄國疫苗積極與陸競爭、美國等西方國家迎頭趕上，北京疫苗前進東南亞不但頻頻受阻並延期，疫苗外交恐怕沒有北京期待的那麼成功。

2020年5月，全球正處於新冠肺炎大流行的巔峰期，中共領導人習近平則宣布大陸很快會提供安全而有效的疫苗；其中，又以發展中國家為提供重點對象。

為達此目的，習發動大規模國家資助的運動，除分配大量的補助金外，更集結22家藥廠與研究機構之力，展開多達17項疫苗計畫。部分大陸鄰邦領導人因習近平一番話而感到安心，並期盼與北京的良好關係能讓其盡快取得疫苗。2020年7月，菲律賓總統杜特蒂更宣布，在大陸的協助下，菲律賓12月就能恢復正常。

儘管大量資金投入與對北京疫苗的強烈期盼，疫苗外交並沒有取得想像中的成功；至少在東南亞地區並不順利。由於對疫苗如何分配、有效性、價格與潛在的「政治附加條件」的懷疑，疫苗前進東南亞受到極大的阻礙。

相較之下，其他強權正加快腳步、迎頭趕上疫苗生產，並擬定具體計畫提供疫苗給發展中國家；海理查認為，這將很快為大陸在東南亞與其他地區疫苗外交帶來嚴峻的挑戰。

隨著新冠肺炎的爆發，各地爆發反華情緒；為此，北京開始經營自己為人類救世主的形象，特別是協助貧窮而爆發重大公共衛生危機的國家，健康絲綢之路隨之開跑。繼提供全球個人口罩等醫療防護裝備與篩檢工具後，大陸更積極研發新冠肺炎疫苗。

2020年，北京在亞洲、非洲與拉丁美洲等18個國家，啟動大陸製作疫苗的試驗。其中，東南亞最大國印尼成為大陸臨床試驗的主要樞紐，多家大陸疫苗藥廠在此進行疫苗實驗。

趁著歐洲國家對大陸的掌聲不停，大陸大肆宣傳海外援助為「健康絲綢之路」，更是「一帶一路」在全球投資的一環。大陸官員強調，為參與一帶一路國家提供免費或補貼疫苗，為北京優先項目。大流行的1年後，大陸宣布已向69個發展中的國家提供免費疫苗，並以商業出口的模式提供其他28個國家疫苗。

疫苗外交除改善全球形象外，還有重要的經濟意義。截至2019年，聯合國採購大陸製的醫療商品不到2%；相較之下，印度占全球疫苗出口僅60%。如今，大陸疫苗可望在全球市場上提升市占率，估計將帶來逾100億美元的銷售額。

印尼是東南亞國家中首個獲得科興疫苗的國家。2020年12月初，印尼先收到120萬劑、月底再收180萬劑。印尼國營生物藥劑公司Bio Farma，開始使用由大陸進口的原料生產大陸疫苗。

不過，在東南亞其他地方，疫苗取得卻延宕或是數量微薄。2021年2月初，柬埔寨與寮國分別接收60萬劑與30萬劑，2週後泰國取得20萬劑。至於菲律賓，則在2月底接受60萬劑疫苗，遠比杜特蒂期待來得晚。

雖然北京承諾提供緬甸30萬劑疫苗，迄今卻仍未交付。相對地，緬甸1月份自印度接受首批150萬劑疫苗。海理查認為，大陸疫苗因產能不足而導致生產嚴重延宕；光2021年1月，科興疫苗產量僅達預期生產能力的一半，更讓人懷疑其他能量更小的大陸藥商，能否滿足政府需求。

此外，大陸同樣也有內部10億人口大規模接種的問題，而這也會影響疫苗出口。據估計，要到2022年年中才能實現大陸全民接種。雪上加霜的是，國際對陸藥商在臨床實驗最後階段缺乏透明，感到不信賴。據國際臨床實驗證實，科興疫苗有效性可能只有50.4%，遠低於競爭對手的90%。

事實上，即使一貫表達對北京支持立場的杜特蒂與其衛生部長，也未曾接種中國大陸疫苗。菲國醫學專家，甚至包括1名前政府高級顧問，都已公開表態質疑對北京疫苗的依賴，並要求菲國衛生當局對大陸疫苗進行另一項評估。

根據菲國參議院調查，該國購買大陸疫苗的花費遠較鄰近國家來的高，更加深人們對大陸疫苗的懷疑；隨著北京一手拿出疫苗，另一手升級在南海的侵略行動，更讓菲國民眾憂心包在疫苗外衣下的政治目的。

事實上，同樣與大陸有南海糾紛的越南，也向大陸疫苗說不。北京在東南亞的親密盟友，也沒有把全部雞蛋壓在一個籃子內。柬埔寨透過聯合國「COVID-19疫苗全球取得機制」(COVAX)計畫，採購100萬劑疫苗；印尼、馬來西亞、泰國，也尋求美國、歐洲與印度、俄國等來源，積極擴大疫苗供應。至於新加坡，主要依靠西方藥廠的成熟疫苗。

另一方面，隨著其他國家近幾個月的加快腳步，大陸的疫苗先發優勢可能會逐漸流失。例如，拜登政府正扭轉美國優先的作法，並恢復對世界衛生組織(WHO)的援助，甚至加倍對COVAX計畫的支持。COVAX計畫提供20億劑疫苗給最貧窮的國家。

此外，美國近日與澳洲、印度與日本在四方安全對話中，發起「四國集團倡議」並矢言為東南亞國家聯合生產10億劑疫苗。

儘管近幾個月歐洲因囤積疫苗而備受批評，但歐洲國家也有望開始增加對COVAX的支持。對北京而言，俄國也是大陸製疫苗的主要競爭對手。俄國生產的「史普尼克V」在臨床實驗過程中更透明，也享有較高的信任度，無疑是北京疫苗外交的勁敵。

作者認為，綜合前述因素，北京在東南亞疫苗外交的成效與能力，可能都沒有一開始想像的來得高，甚至顯得有點顛簸難行。

(中時新聞網)