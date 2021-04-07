電動自行車「三免」優勢各家爭搶，中華汽車旗下品牌eMOVING的電動自行車積極擴張市占率，旗下Shine與Bobe瞄準婆婆媽媽客群，注音是良莠不齊的電動自行車目前充斥於市場，很多價格低廉的產品也受部份消費者喜愛，但卻忽略了車輛的品質及使用安全才是選購交通工具時最關鍵的考量，強打安全訴求。

電動自行車免考照、免加油、免牌照稅與燃料稅的三大優勢，深受菜籃族及年輕學子喜愛；根據統計2020年統計，共有超過50萬輛奔馳於全台，然而市面上竟然有約四成未通過合法認證。為落實電動自行車管理，及加強取締無合格證業者，政府擬修法將電動自行車納入管理，除了產品本身須具備安全合格認證，也限制14歲以上才能騎乘，更重要的是將與汽機車相同需懸掛車牌，並強制投保責任險，悍衛保障用車及用路人的生命安全。

長期致力於創造優質移動工具的中華汽車，旗下品牌eMOVING的電動自行車Shine與Bobe，秉持中華汽車所堅持的嚴謹造車工藝，從車體到電池都以業界最高標檢測完全符合國家安全認證，不僅比自行車更適合長途騎乘，還具備爬坡更省力、免駕照、環保節能、安靜不抖動等優點，此外，相較於市場上其他品牌電動自行車，eMOVING以完整的經銷與服務體系為後盾，並以及兩年的保固保證，讓消費者在購買時無須擔心品質與後續服務的問題。

同時，造型時尚的eMOVING電動自行車Shine與Bobe，皆配備可攜式電池設計，能根據自身情況進行車充或者家充，且搭載加力變頻馬達後輸出扭力透過最佳減速比減速後放大輸出，可輕鬆攻上同級車最佳9度爬坡度，最高40-60km續航力已經足夠一般使用，比一般輪內馬達創造出更大的動力性能，並遵循國內安全法規的要求，給對代步移動的使用者最高安全與保障。

隨著即將實施的新法規，把用路安全列為首要考量，同時在更為嚴格的國家認證標準下，必能讓國內電動自行車「良幣驅逐劣幣」，而早已超前部屬相關安全及品質規定的中華eMOVING，相信是學子及婆媽們最值得信任與信賴的電動自行車品牌。

(中時 )