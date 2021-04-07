首團旅遊泡泡回台，衛福部長陳時中7日說，將會請指揮中心副指揮官陳宗彥這兩天召開檢討會，確認這次出團過程的防疫是否符合標準，若確認帛琉方面的防疫做得徹底，將朝向「取消」5天加強版自主健康管理。

帛琉泡泡第一團4月4日深夜回國後，全團進入5天加強版自主健康管理，本周五（4月9日）屆滿，若採檢陰性，將可進入為期9天的一般自主健康管理。先前就有旅遊業者認為，自主健康管理時間太長，特別是「加強版自主健康管理」無法搭公車、捷運等，生活受限，使得消費者不敢報名帛琉團。

根據指揮中心規定，「加強版自主健康管理」期間，雖可上班，但禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人潮擁擠場所，像是商場百貨、夜店、餐廳等。而一般版「自主健康管理」則可正常生活及上班，包含搭乘公共運輸工具，惟仍須儘量避免出入沒有社交距離、容易接觸不特定人士的場所。

陳時中說，旅遊泡泡檢疫措施做得相當完整，將請陳宗彥這兩天召開檢討會，本周可望就有結果出爐。陳時中認為，在帛琉旅遊過程若有把檢疫措施做得很完整，團進團出、全程戴口罩等，指揮中心將會把「加強版」自主健康管理的部分放鬆。

(工商 )