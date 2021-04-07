台船積極搶攻國艦國造業務，承接海洋委員會海巡署艦隊分署建造 100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1143)，於今日上午11時在基隆廠舉行交船典禮，由台灣國際造船公司督導唐榮貴與海巡署艦隊分署副分署長陳泗川共同主持，完成交船儀式後，將規劃實施遠航訓練，讓接艇人員加速熟稔新艇操縱性能，提升船舶操船技藝。

海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，前4艘巡防救難艇已分別完工交船，今天舉行交船典禮的是其中的第5艘PP-10072巡防救難艇，另10艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

本型艦艇參考現有同型艇之設計為基礎，本公司改採用德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬（約2,160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護國土，不負國人期待。

台船為國內最大造船廠，設立初衷即係配合國家政策及支援國防建設，對於海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇，有著無比的熱情與任重道遠的使命感，早期先後建造海軍人員運輸艦、雄蜂級飛彈快艇、綏江軍艦、武夷軍艦等，近期二代艦建造，如「光華一號計畫ｰ成功級飛彈巡防艦」、「光華三號計畫ｰ錦江級飛彈巡防艦」、「光華六號計畫ｰ新一代飛彈快艇」，還有海軍最大最新型的「油彈補給艦」、磐石軍艦、財政部關稅總局2000噸級「和星艦」及「偉星艦」巡防艦艇及海巡署2000噸級巡防救難艦「新北艦」等，如期如質完成各項造艦任務，以壯大我海巡與海軍戰力，共延續本公司光榮之造艦歷史與傳統，台船公司擁有國艦國造技術，接下來10艘巡防救難艇，一定會讓海巡署更加滿意。

台船未來亦可配合海巡署及海軍造艦之需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，本公司具備建造各型之設備及能力，可滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新；亦可配合各項「國艦國造」之造艦方案，自行研發及採國內外策略聯盟方式，再積極爭取海巡署及海軍的建造案。

(中時 )