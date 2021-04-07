業內人士透露，中芯國際通過郵件告知其客戶，4月1日起將全線漲價，已上線的訂單維持原價格，已下單而未上線的訂單，不論下單時間和付款比例，都將按新價格執行。

集微網報導，另一位產業鏈人士指出，其實中芯國際已於今年3月開始上調價格，漲價區間因客戶而異，且8英寸與12英寸訂單漲幅不同。整體來看，此輪漲價幅度大約在15％～30％之間。

該產業鏈人士表示，在全球範圍，中芯國際漲價的時間點相對靠後，大多數客戶也會表示理解。

近半年來，晶圓廠漲價的消息不絕於耳。消息透露，台灣晶圓代工廠此前僅對新增訂單上調代工價格，已經下單的訂單將按原定價格交付。

目前，晶圓代工產能緊缺對半導體產業鏈上下游每個環節都造成了不同程度的影響。近日，一些晶片廠商也開始向客戶發出漲價通知函：「由於晶圓、基板、封測等成本已經發生了不同程度的大幅上漲，公司自4月1日起，對於未交付的訂單將依照產品進行不同價格的價格上漲。」

業內人士分析認為，全球晶片產能持續緊張、新一輪價格上漲將直接影響手機廠商對5G手機的定價策略，進入2021年第二季，包括手機在內的消費電子將迎來一波漲價。

(工商 )