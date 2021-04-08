影音平台YouTube今天在社群規範違規處置報告中，推出全新數據指標「違規影片收視率」，最新的違規影片收視率介於0.16%至0.18%，較2017年第4季下降超過70%，主要歸功於機器學習技術。

YouTube Trust & Safety總經理歐康納（Jennifer Flannery O’Connor）在官方部落格發文表示，2018年YouTube發布社群規範違規處置報告，以增加保護觀眾措施的相關資訊透明度與問責機制，呈現從YouTube移除的違規內容，並提供已移除的影片數量、最初如何偵測到違規內容，以及移除原因等多項資訊。

歐康納說，過去幾年YouTube持續新增指標，例如內容申訴數量與經申訴後恢復的影片數量。自推出社群規範違規處置報告以來，已經有8300萬部影片和70億則留言因違反社群規範而遭到移除。

YouTube在2017年投資機器學習技術後，也持續追蹤成效，評估系統偵測違規內容的準確度。現在可利用自動檢舉功能偵測YouTube約94%的違規內容，其中有75%的影片在觀看次數不到10次前就遭到移除。YouTube 今天公布的違規影片收視率（Violative View Rate），以更透明的方式向使用者呈現系統的成效。

歐康納指出，違規影片收視率可協助判斷YouTube上違規內容的觀看次數所占比例，並發現違規影片收視率逐漸下降。

最新的違規影片收視率介於0.16%到0.18%，也就是在YouTube上每1萬觀看次數中，有16到18次觀看違規內容；與2017年第4季相比，違規影片收視率下降超過70% ，主要歸功於YouTube投資的機器學習技術。YouTube未來每季都會更新違規影片收視率。（編輯：張良知）1100407

(中央社)