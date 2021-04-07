總部位於英國倫敦的私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners），日前提案收購日本大型電機製造商東芝公司，規模約2兆日圓，目前正向東芝經營層與日本政府進行交涉。

日本放送協會（NHK）、共同社等媒體報導，東芝（Toshiba）目前正與大股東、新加坡投資公司Effissimo Capital Management鬧不合。

CVC提出的收購案是大量公開收購（TOB）東芝股權，讓東芝轉型成非公開發行股票公司，不會受到外部「多嘴股東」影響、經營更有效率，以爭取東芝同意收購。

報導指出，CVC的收購規模約為2兆日圓（約新台幣5200億元），預料將成為日本企業中屈指可數的大規模收購案。

不過因東芝旗下有核能與國防相關事業，依法外資收購與日本國安相關的重要企業時，須向日本政府申請核准，未來日本政府的意向也備受關注。

東芝社長車谷暢昭今天上午受訪時表示，CVC的確有提出收購案，今天召開董事會討論此事。

(中央社)