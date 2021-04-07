永慶房產集團身為全台房仲第一品牌，展現保障消費者權益的決心，去年6月全台1,200店領先政府、同業推動「實價登錄3.0－主動提供揭露至門牌的成交行情」，帶頭讓成交行情更透明，深獲各界肯定。不僅帶動2020年總成交金額直逼7千億元，新展超過150店，全台19縣市穩居店數市佔第一，旗下永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產全年成交件數達4.1萬件，等於每天幫160組客戶成家，總業績成長高達3成，是客戶圓成家夢的好夥伴。

在全台績效創新高紀錄之際，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產在北台灣三縣市也締造佳績！2020年台北市、新北市、基隆市全區營業店數突破170店，在1,900位經紀人的聯手服務下，每60分鐘就幫一組客戶圓夢成家，另外也因永慶房產加盟三品牌值得信賴，平均每11分鐘就有客戶委託買賣屋。

除此之外，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產跨店、跨區、跨品牌的「深度聯賣」，是即時完成客戶託付的秘密武器！換句話說，北台灣消費者只要委託任1間加盟店，就享有「170店聯賣、1,900人聯手服務」的尊榮禮遇，買方有更多物件可挑選，賣方也有選擇出售價格的機會，客戶滿意度自然高。

北台灣突破170店、超過1900位經紀人服務，力行誠實和創新作為，獲得消費者認同和委託。(圖/永慶房仲網提供)

另一方面，永遠為客戶著想是永慶房產集團的創新服務DNA，集團夥伴們不再只是買、賣屋仲介，而是美好生活品質的提供者，結合數位科技打造更好的購屋經驗。不僅有專利的「實境找房」服務，消費者使用手機、平板等3C用品，透過Google街景，先體驗物件周圍生活圈，並輔以720度環景照片觀看房內細節，啟動全新看屋模式，大大縮短找房時間。《永慶房仲網》上也提供全國最多實境找房物件，成為疫情期間最佳找房利器！還有房市資訊寶庫《社群商耕報》，經紀人可以客製化房產新聞，協助客戶掌握房市最新動態。

值得一提的是，在台灣服務業奧斯卡獎－《工商時報》台灣服務業大評鑑中，集團已多次包辦連鎖房仲業前三名殊榮！永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，領先其他加盟品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，致力提供超越客戶期待的感動服務，是身為領導品牌的責任，未來，我們會持續與消費者站在一起，感動服務不斷推陳出新，帶動台灣房仲產業前進！

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)