台積電慈善基金會董事長張淑芬7日到花蓮殯儀館慰問上香。（陳彩玲攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬7日至花蓮慰問。（陳彩玲攝）

台鐵太魯閣號意外，台積電慈善基金會董事長張淑芬7日至花蓮消防局，和第一線救災人員對談，送每人一顆蘋果，象徵「平安歸來」，並決定要送全台每位到事故現場的義消和消防員，2套全新制服，下午再到花蓮殯儀館慰問上香，聽取各方需求，希望幫助大家走出惡夢。

張淑芬上午搭火車到花蓮慰問，她表示，這次沒有到事故現場，也表明自己不敢面對，所以選擇事故後幾天才到，她率先至消防局和消防員對談，聽取現場救援心聲，從對談中學習、給予幫助，過程中，張得知許多救災人員救援後，身上制服殘留血絲和碎肉，令她相當難過。

張淑芬指出，這次決定要幫全台各地有到花蓮事故現場支援的義消、消防人員全面更換2套全新衣物設備，包括鞋子，把舊的衣服和惡夢「洗下來」，有需要的救災人員盡管到基金會報名，不僅如此，她提及，今天也有請消防人員寫下自己的需求，她說，回去後會一一看過這些小紙條，盡力幫助大家。

據了解，張淑芬原定直接前往花蓮殯儀館慰問，但臨時該改到消防局停留，一待就是好幾個小時，尾聲時，並贈送每位消防員一顆蘋果，象徵「平安歸來」，結束後，前往花蓮殯儀館向罹難者上香、致意，她難掩悲痛情緒從靈堂走出說道，今天學習到很多事，但也知道自己其實還是很脆弱。

張淑芬說，今天到各地訪談，決定要幫助在事故現場的人員，無論是消防、警察、家屬等，幫助沒辦法洗掉記憶的人，帶他們從惡夢中走出來，她徵求各地 心理醫生、心理治療師或各宗教，一起和基金會合作，後續會整理相關資訊，提供給民眾，並呼籲大家，用同理心看待他人。台積電慈善基金會公布專線電話：03-5636688分機7126357。

(中時 )