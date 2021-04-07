現場研習老師實際操作CPR。（姜霏翻攝）

桃園市政府消防局竹圍消防分隊7日前往竹圍國小進行一場「心肺復甦術(CPR)急救訓練宣導」，針對在意外發生的時候該如何處置，也宣導正確的急救觀念，並示範正確的心肺復甦術技巧。

藉由此次宣導，期許讓每一個生命得以因一個急救技術和觀念得以延續綻放。針對急救的重要觀念宣導，並講解CPR的步驟流程，讓研習老師們了解正確的知識，說明心肺復甦術胸部按壓的技巧，更進一步圖解CPR實際進行的方式及注意事項，實際以假人教具「安妮」操作練習，驗收學習的成果。 研習活動的進行過程中，講師以生動有趣的方式示範「心肺復甦術(CPR)急救法」。

竹圍消防分隊分隊長陳敏男表示，人在停止呼吸心跳時，大腦如果在四到六分鐘內沒有獲得適當的氧氣將會使腦細胞迅速死亡，縱使事後成功救回病患，病患腦死或成為植物人的機會也會大增。為使病患能在救護車到達現場前維持病患大腦的氧氣量，就必須落實全民CPR的政策。實施CPR時須操作正確的胸部按壓姿勢及盡早取得AED電擊器，透過每分鐘壓胸100-120下，按壓深度超過5公分來模擬心臟跳動的頻率，將血液中剩餘的氧氣送至腦中，避免因缺氧而腦死，延長搶救時間來提升病患到院前之存活率。

第三大隊大隊長殷明坤表示，人失去呼吸心跳，身邊的人若在救護人員抵達之前能夠把握黃金急救時間，並配合目前政府廣為設置的AED使用，就有機會提昇到院前緊急救護的病患存活率，減少生命消逝的遺憾。

(中時 )