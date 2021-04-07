智易（3596）7日公布3月份合併自結營收為34.02億元，一舉創下歷史次高，僅小輸2019年元月的35.66億元，分別較上月及去年同期增加14.4％及36.3％；首季合併營收為96.25億元，亦分別較上季及去年同期成長5.5％及34.7％，順利再創單季新高。

智易指出，3月因為工作天數恢復正常，帶動營收回溫，較2月成長，此外去年同期因受到新冠肺炎疫情影響，導致出貨減少，則是3月營收較去年同期大幅增加的原因。

展望第二季，受惠於生活型態的轉變，終端消費者對於頻寬升級的需求依然強勁，智易樂看第二季營收仍可維持第一季營收水準，而且審慎樂觀看待下半年的訂單狀況。

為擴大營運，智易表示，智易係以研發為導向的公司，將持續擴編研發團隊及招攬優秀人才。除了持續開發 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XG/PON 光纖、STB、5G CPE 等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發 5G 應用領域、AIoT、Cloud 及車聯網等新領域，隨著投資效益逐步顯現，公司未來的營運成長動能可期。

(工商 )