陳零九、小賴近日成為TVBS《食尚玩家》新主持人，兩人7日來到西門町舉行粉絲見面會發送麵線。小賴曝陳零九2年前還說不想主持，結果現在手上3節目，陳零九表示：「我不會說話，節目邀約時有掙扎，怕忙不過來，我本來以為今年可以休息，但工作很多，但搭小賴主持，想說可以有所成長。」他笑稱現在忙到沒時間跟直播主女友林芷瑩（呼呼）約會，只能宅在家玩貓，買房計畫暫且延後，因想在新北買5、6000萬百坪大房放收藏品，小賴笑回：「再給他兩年就可以。」

兩人接任因健康問題下車的《食尚》元老莎莎，陳零九坦白心境，「沒有信心取代她，莎莎是指標，我們在思考另外一條道路，會找另一種模式，屬於我們的九賴道路」。小賴笑稱第一次錄完就意識到這樣吃下去會發胖，所以自備健身器材，在錄影空檔拚命健身，希望可以防止發胖的職業傷害。

陳零九、小賴與紛絲開心同框。（TVBS提供）

陳零九談及今年成長，「相較往年，收入成1.3或1.4倍成長，目前還可以，只是沒什麼時間約會，如果女友當來賓ok啊，尊重製作單位」。小賴則笑說他們首次出外景，第一家太好吃，兩人吃到爆炸，工作人員連忙提醒還有好多家要吃。

(中時 )