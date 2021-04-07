泰國疫情再拉警報，尤其曼谷近日已新增上百起與娛樂場所相關的武漢肺炎確診病例。交通部長薩薩楊今天確診感染武漢肺炎，多名內閣成員和國會議員因此必須隔離14天。

泰國今年1月初爆發第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，政府祭出多重管制措施後，疫情逐漸趨緩。

不過，泰國政府4日宣布新增71起在曼谷及周邊多個府娛樂場所的確診案例，讓曼谷疫情拉起警報。

曼谷市政府因此宣布從6日開始到19日，關閉曼谷孔堤（Klong Toey）、瓦他那（Watthana）及邦開（Bang Khae）3個區域的娛樂場所，如酒吧和夜店等，共有196個店家受影響。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國交通部長薩薩楊（Saksayam Chidchob）昨天到醫院檢測武漢肺炎，結果是陰性，但他今天早上出現高燒，再度到醫院就診，篩檢後確認是感染武漢肺炎。薩薩楊懷疑可能是因為他辦公室一名官員曾經到過曼谷通羅區（Thonglor）的夜店。

薩薩楊3月16日接種第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，原定今天接種第2劑，卻在接種前夕確診。

泰國多名內閣成員包括副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）、公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）、觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）、農業部長查朗猜（Chalermchai Sri-on）及教育部長特里努（Trinuch Thienthong）皆因此接受14天隔離。

薩薩楊6日晚間曾參加隸屬的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）一場週年活動，因此泰自豪黨61名國會議員也必須進入隔離。

總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在今天的內閣會議後表示，會避免全國性的封鎖措施。下週就是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）連假，帕拉育呼籲民眾要對自己的行為負責任。

泰國今天宣布新增334起確診病例，其中有216個在曼谷，累計至今共有2萬9905起確診病例。

(中央社)