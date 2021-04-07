華研(8446)3月營收0.64億元，年減38.87％；第1季累計營收2.41億元，年減23.57％。華研表示，第1季為傳統淡季，旗下歌手積極準備發片，多數進入配唱階段，預計第2季起將增加公開活動與商演，下半年也排定演唱會場次，演藝經紀收入可望逐季走升；授權收入方面，自3月1日起與騰訊音樂於大陸地區達成策略合作，初期認列保底收入，點擊率的結算收入則遞延認列。

華研今年規劃發行多位歌手的新專輯，目前正在配唱階段，公開活動相對減少，第2季起已確定多場商演，包括動力火車、李友廷、閻奕格、周蕙等，陳昊森也正在拍攝新的戲劇作品，此外，籌備中的演唱會活動則將於下半年起跑，公司的演藝經紀收入將可逐季回升。

華研與KKBOX、Spotify、Apple Music、YouTube Music、LINE Music等各大平台合作，今年3月1日起，華研與騰訊音樂於大陸地區達成策略合作，授權收入成公司業績穩定成長的重要來源。騰訊目前為大陸最大的線上音樂平台，旗下有酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂前三大音樂平台及全民K歌等，加總月活躍用戶超過4億，為第四大音樂平台的三倍以上，且越來越多終端裝置，如智能音箱、手錶、車載設備等，串接騰訊音樂的曲庫，華研歌曲的普及度與觸及用戶將大幅增加。

大陸線上音樂用戶逐漸養成付費習慣，以騰訊音樂的線上音樂付費用戶數來看，2020年第4季的付費用戶數為5,600萬戶、付費率9％，相較於2018年第4季付費用戶2,700萬戶、付費率4％，兩年來付費用戶與付費率翻了一倍以上，預期付費用戶的成長速度會再提升。付費用戶快速成長的趨勢下，華研的授權收入認列採保底及點擊率結算，合作初期華研認列保底收入，待未來定期結算線上音樂點擊率超越保底收入，另行調整認列授權收入。

(時報資訊)