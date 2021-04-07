德國醫學實驗室服務集團Synlab周三指出，公司計畫在股市上市，讓投資人能投資新冠檢測服務，並且鞏固歐洲片斷化的醫療照護產業。

Synlab由私募公司Cinven所擁有；熟悉內情人士指出，該公司在法蘭克福股市上市的估值約在60億歐元(約71億美元)。

Cinven在2015年以17億歐元從BC Partners買下Synlab，並與法國的Labco進行合併，創造了歐洲最大實驗室服務供應商。

Synlab表示，計畫增資發行新股籌資4億歐元，預計今年第二季上市交易。

在市場對Synlab新冠檢測能力的強烈需求下，該集團表示，2020年稅息折舊攤提前利潤為6.79億歐元，增加71%。

去年首9個月，Synlab核心獲利增加23%，來到4.15億歐元，營收為18億歐元；新冠檢測量，每月增加約200萬次。

惠譽(Fitch)表示，Synlab銷售的五分之一是與新冠肺炎相關，此一正面因素在2023年前都將有效。

(時報資訊)