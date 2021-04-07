富采投控(3714)3月合併營收25.6億元，比2月的20.03億元增長約27.8%，也比1月的23.14億元續增約10.6%。今年第一季合併營收68.78億元，較去年第四季晶電與隆達合併的約68.02億元微增，有淡季不淡之表現。

富采由晶電與隆達換股於1月6日正式成立，合併營收大約就是晶電與隆達的總合。富采2021年1月營收23.14億元，比晶電、隆達去年12月合計營收22.97億元，小幅成長約0.7%，守穩基本盤，且顯示產業淡季不淡，相比去年同期，則明顯成長。

富采投控今年第一季合併營收68.78億元。晶電去年同期營收為33.87億元，隆達去年第一季營收為16.78億元，合計約為50.66億元。由此數字看，第一季LED延續旺季表現，相較去年同期明顯好轉，加上去年基期低，因此，富采投控相比去年第一季的晶電與隆達合併營收，年增率達約35.7%。

晶電預計Mini LED產品將於第二季開始大量銷售，增添後續營運成長動能。

由晶電與隆達換股共同成立的富采投控，於日前法說會表示，由於去年趕在換股上市前打消呆帳，富采去年虧逾1個股本，今年公司力拚營運損平。隨著Mini LED量產出貨，富采估單月營收將跳增2成。

晶電去年第四季趕在富采投控上市前打消呆帳，進行資產減損，影響去年每股純益約3.7元，去年富采採合併財報後，全年每股虧損12.74元。

隆達去年第四季營收已呈現年增，今年將維持同樣表現，毛利率預估將持續改善；晶電去年第四季單季毛利率轉正，今年營收可望將大幅成長。

晶電指出，今年是Mini LED應用爆發的一年，除IT應用外，應可看到導入電視、LED顯示器等，晶電除背光外，也有Mini LED顯示器產品開始出貨。此外，今年全年紅光、藍光產能利用率將維持高檔，是過去幾年較少見的。

(時報資訊)