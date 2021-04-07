53歲伊能靜和小10大陸男星歲秦昊結婚5年，育有一女「小米粒」，夫妻克服年齡差距，婚姻過得幸福又甜蜜，不過伊能靜近期則在陸綜分享，媽媽平衡事業和家庭之道，伊能靜表示，她會與秦昊開家庭會議，依照「誰賺得多」決定誰出去工作，伊能靜誠實說完後，連她自己都忍不住笑場了。

伊能靜在陸綜《我的小尾巴》中提到，很多人會問媽媽如何平衡事業和家庭，伊能靜不解說：「很少人去問爸爸」，她認為一個家庭應該是雙方共同的責任，同時，伊能靜也表示，她和秦昊會開家庭會議「我們是用『性價比』來決定」，也就是「誰賺得比較多」，就由哪一方去工作，伊能靜誠實說完後，連她自己都忍不住笑出來。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

而伊能靜稍早也在微博進一步指出，夫妻還會考量到能力以及工作的重要性，例如伊能靜參加陸綜《乘風破浪的姐姐》比賽時，秦昊就專心照顧米粒，其他時候則由伊能靜照顧女兒「他更會為家庭帶來經濟效益，我就留在孩子身邊」，伊能靜也強調：「我和秦先生幾乎天天都會討論，絕不會因為他長年在外拍戲，就不參與」。

伊能靜認為照顧孩子和家庭，絕對不是媽媽一個人的事，家庭分工也很需要家人的支持「我和我先生每隔幾天都會長聊很久，一起找到我們都接受，並且覺得舒適的"家庭分工平衡點"」，最後，伊能靜也強調：「只要肯相互支撐，平衡事業和家庭雖然難，但盡量不失衡，也絕不讓父親缺席」。

(中時新聞網)