台北市長柯文哲心腹、遭稱網軍頭的邱昱凱，日前升任悠遊卡公司總經理，傳年薪350萬元，北市為邱昱凱打造「邱昱凱條款」，只要董事會核薪資報市府「專案核准」就行，對此，柯文哲今護航表示，市府確實有做調整，台灣薪水低又要做很多事情，只是製造貪汙的溫床。

北市府去年拍板訂定六大公司高層薪資規定，悠遊卡投控及悠遊卡公司董、總座薪資，不得高於台北捷運公司董、總座同級薪資，邱昱凱月薪按理來說不得高於16.4萬元。

但北市在市政會議卻量身打造「邱昱凱條款」，只要董事會所核薪資報市府「專案核准」就行，而邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，依慣例月薪25萬元，保障年薪14個月，推算邱昱凱年薪至少350萬元起跳。

柯文哲表示，不清楚他薪水多少，但如果邱昱凱並非年薪350萬元，誰要補貼他？柯也坦言，最近6大公司薪資有重新整理過一遍，不一定有領幾個月，細節要問秘書長陳志銘，但的確六大公司薪資有再做個重新規定。

至於認為邱昱凱領多少算合理，柯文哲表示，自己怎麼知道，但自己當台北市長的薪水，只有在台大當醫生的一半，衛生局黃世傑局長更低，只有過去的三分之一，這些政務官的薪水遠比市價低很多，所以這個問題很難回答。

柯文哲強調，自己還是主張新加坡的方式，那就是薪水寧可高一點，人可以不用僱那麼多，只是台灣都是要求每個人要薪水低然後做很多事，「其實到最後都是製造貪汙的溫床而已」，自己也不太贊成。

(中時 )