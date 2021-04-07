住處隔音不佳，深夜時分還不時傳來「激戰聲」，擾人清夢，真的會令人感到崩潰。一名男子就錄下「激情音檔」並上網求救，表示凌晨2點多快要睡著，卻聽到這樣的叫春聲，讓他不知該怎麼辦。眾多網友看了紛紛搞笑回應：「敲門要play one」、「叫回去 互相傷害阿」、「問她需不需要幫她叫救護車」。
這名網友在PTT八卦版發文「半夜隔壁在做愛很吵怎麼辦」，表示「兩點多快睡著聽到叫春聲一整個睡意全消，明早還要起個大早上班怎麼辦」。為了證明不是自己編故事，他還誠意附上錄音檔連結。
眾多網友聽完錄音，搞笑回應：「跟他說playone」、「開窗大喊哪家在打炮 他媽巷口都聽得到 可能就安靜了」、「錄音檔開大聲一點播給他們聽啊」、「叫回去 互相傷害阿」、「問她需不需要幫她叫救護車」、「放大悲咒」；還有人說「這是半夜拉肚子在嗯嗯肛門用力的叫聲啦 可能腸胃炎了」、「應該是女生在做瑜珈啦」。
被鄰居「愛愛之聲」困擾的案例其實不少，曾有女大生在Dcard發文，表示常聽到隔壁已畢業學姊的打砲聲。包括女方淫叫、男生淫叫、啪啪聲，甚至連，甚至連「有射到床上嗎？」的對話都聽過，讓她無比崩潰。
還有一名淡江大學新鮮人，半夜全力衝刺期中考，也是聽到周遭不停傳來「嗯嗯啊啊」、「哼哼唉唉」的叫床聲，向導師、教官、警察求救都沒用，最後也只能上網哀怨。
文章來源：PTT
(中時新聞網)
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