太魯閣出軌案 蔡清祥大讚花檢檢察長俞秀端 15:522021/04/07 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡清祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮太魯閣號出軌意外，偵辦的花蓮地檢署檢察長俞秀端擔任現場指揮官，深受各界矚目，法務部長蔡清祥7日大力讚賞俞秀端，肯定她身先士卒，站在第一線馬不停蹄地指揮第一線辦案，不僅深獲行政院長蘇貞昌肯定，不久法務部也要遴選檢察長，俞秀端就是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會的問題。 50人枉死 鄭麗文怒轟：百分之百是國恥 無恥蔡政府立刻下台 六月頻嘔吐撇懷孕 李易腳踝鬆爆韌帶斷裂 (中時 ) #俞秀端 #檢察長 #蔡清祥 #第一線 #辦案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號意外 蔡英文：台鐵組改、解決虧損 14:472021/04/07 政治 太魯閣號2罹難者「同年同天生死」 花蓮市公所：資料顯示錯誤 09:062021/04/07 社會 在野轟台鐵毫無監督 3監委將調查 04:102021/04/07 焦點要聞 曝高鐵施工管理方式 李正皓：台鐵真的是爛到根 10:012021/04/07 政治 為何要點名蘇貞昌、林佳龍下台 王淺秋曝一關鍵原因 10:532021/04/07 政治 【太魯閣出軌】檢察長：李義祥在工地非單純巡視 已偵訊20餘人 11:452021/04/07 社會 《電子商務》迎Z世代生力軍 網家啟動實習計畫 10:352021/04/07 財經 中火重啟3號機 盧秀燕批與民為敵 04:102021/04/07 政治要聞 廉政署調查太魯閣出軌案工程及金流 蔡清祥：不能讓犯罪躲過 15:472021/04/07 社會 藥師打臉律師 呂秋遠談林佳龍下台 林士峰引「小英金句」酸爆 08:562021/04/07 政治 蔡英文宣示台鐵改革勢在必行 網轟：3年前都說過了 15:002021/04/07 政治 社會熱門新聞 真相呼之欲出 工程車疑為怪手救援失敗墜軌 駕駛都是李義祥 - 社會 關鍵人物落網 工程車上非法移工事後逃逸遭移民署逮捕 - 社會 囂張女搭公車拒付錢 失控飆罵司機：國家照你規則走嗎？ - 社會 對話內容曝光！李義祥明知連假不能動工 - 社會 雷聲大雨點小 26名法官涉富商翁茂鍾風紀案 僅1法官送監院 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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