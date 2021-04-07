花蓮太魯閣號出軌意外，偵辦的花蓮地檢署檢察長俞秀端擔任現場指揮官，深受各界矚目，法務部長蔡清祥7日大力讚賞俞秀端，肯定她身先士卒，站在第一線馬不停蹄地指揮第一線辦案，不僅深獲行政院長蘇貞昌肯定，不久法務部也要遴選檢察長，俞秀端就是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會的問題。

(中時 )