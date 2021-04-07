高雄35歲李姓男子長期與家人相處不睦，2年前疑似不滿63歲的母親叨念，李男竟持利剪狠心對她狂刺217刀，母親當場慘死，李男行兇後更換血衣，並向媒體自首殺母，李男雖然辯稱罹患思覺失調症，但高雄地院送認為李男犯罪當時具辨識違法能力，判無期徒刑、褫奪公權終身，由於家屬心痛另提民事訴訟，法官判李男需再賠償父親、弟、妹共528萬元。

判決指出，李男2019年10月17日上午11時許在小港區松金街住處與母親發生口角，李男情緒失控後，先持按摩器及木椅毆打母親，隨後再以鐵製剪刀瘋狂戳刺，導致母親頸、肩、背、胸、腹、臀及手腳共217處穿刺傷，母親倒臥血泊，當場慘死家中。

而李男犯案後，並沒有第一時間報警，而是先行更換自己身上沾滿母親血跡的衣物，隨後撥打媒體的爆料專線自首殺母，經媒體向警方報案後，事件才因此曝光。

李男辯稱自己罹患思覺失調症，並向法官表示，當天是安排好的，她什麼都沒做，母親只有流汗沒有流血，全身都沒有傷口，母親沒有死亡，也沒有真的送往殯儀館火化，一切都是安排好的，否認殺母。

法官將李男送往高雄長庚醫院進行精神鑑定，結果顯示李男可清楚陳述犯案時的記憶細節，沒明顯障礙，認知也沒退化，合議庭認定辨識能力根本沒失去或降低，不採信其說法，但考量案發後李男聯繫媒體，符合自首要件，可依法減刑，一審高雄地院判李男無期徒刑、褫奪公權終身。

對於李男狠心弒母的惡行，家人至今仍無法原諒，因此李男父親、弟弟、妹妹對他提出民事求償，高雄地院審理後，考量胞弟、胞妹及父親承受極大痛苦，因此判李男應賠償父親、妹妹各175萬元，胞弟178萬元，全案仍可上訴。

(中時 )