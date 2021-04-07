每個人都有吵架的經驗，有些人吵架時就只知道哭，但也有些人吵架時彷彿連珠炮，罵得對方來不及回嘴。星座運勢網站「星座上上簽」點名白羊座、水瓶座、巨蟹座、金牛座根本是吵架王，白羊座、水瓶座吵架時嘴最毒，什麼刻薄的話都說得出口，巨蟹座、金牛座走氣勢路線，一句話就把對方說得啞口無言，和他們吵架實在是很難吵贏。

▍1.白羊座

白羊座性格直接，說話不拐彎抹角，也不會隱藏真正的想法，又很缺乏耐心，做事衝動莽撞，很常不顧場合和氣氛，憑著一時的情緒做出不理性的行為，整天和其他人吵架，別人隨便一句話都能把他惹得頭頂冒火，只要他氣在頭上，什麼難聽的話都講得出口，完全不顧過往交情，只要對方態度不軟化，他一定是把所有最刻薄的詞語全搬出來，因為只要吵架他就是想要吵贏，直到對方氣燄明顯下降他才肯停止。

▍2.水瓶座

水瓶座平常給人善良、溫和、有氣質的感覺，其實他們也有非常強勢霸道的一面，只要被人踩到痛處，他就會發揮超強的反擊能力，吵架氣勢絕對不輸人，一個衝動什麼尖酸刻薄的話都說出口了，只要能夠刺激到對方、讓對方受傷，他可說是口不擇言，而且水瓶座吵架時依然擁有敏銳的觀察力，找到對方的致命點就猛攻，絲毫沒有反擊的機會，唇槍舌戰想要贏過水瓶座，幾乎是不可能的事。

▍3.巨蟹座

巨蟹座給人沉默、溫和的印象，平常被惹生氣也習慣自己悶著不說，很少會跟人吵架，但是如果踩到他的底線，他的反彈力驚人，絕對不會容忍，如果遇到講話大聲、不理性的人，他們會先保持沉默，看著對方罵，等到對方不知道要講什麼的時候，再心平氣和的講道理，把對方說得啞口無言，雖然巨蟹座吵架不是走傷人路線，但這種充滿氣勢的說話方式也令人佩服。

▍4.金牛座

金牛座性格固執，不太會經營人際關係，大多時候有摩擦時會傾向於冷戰，他們覺得找架時說什麼不重要，最重要要有壓倒性的氣勢，對方罵得再大聲、口氣再強硬，他就用烏雲罩頂的低氣壓來對付，如果他真的氣到極點，也不會大吼大叫，只會一字一句清楚的說出咄咄逼人的話，每句話的殺傷力都很強，令人難堪。

(中時新聞網)