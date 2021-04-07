全國最高「和平親子館」7日熱鬧開幕，開放給12歲以下入場使用。（陳淑娥攝）

全國最高的台中市「和平親子館」7日熱鬧開幕，利用三叉坑社區發展協會圓形辦公室設置，由於當地至今沒有公托，部落學齡前及學齡幼童就學、照顧議題是家長急盼需求，未來親子館將注重部落原住民文化，規劃泰雅族傳統課程，也提供多元育兒服務，開放12歲以下兒童入館。

副市長令狐榮達表示，台中現有南屯、坪林、北區、豐原、大里、沙鹿、大甲、石岡及太平9處親子館，和平親子館是第10間，未來規劃於大雅、后里、西屯、烏日、東區、北屯及神岡增設親子館，達到17座親子館目標。

社會局長彭懷真指出，和平親子館是台中第1個座落於原住民區親子館，空間利用三叉坑社區發展協會圓形辦公室，採用泰雅族傳統紋飾及該區經濟作物梨花為背景圖樣，吉祥物為親子形象「山豬寶寶」，親子館由弘光科大教保產業發展中心承接，考量當地人口數及家庭結構特殊性，入館年齡由原本6歲以下擴大開放至國小六年級以下。

擔任和平親子館計畫主持人的幼保系助理教授許紋華、及共同主持人吉娃思巴萬表示，學校長期推動部落在地創生計畫，了解部落當地居民需求，和平親子館不同其他親子館，特別融入原住民傳統文化，規劃織布體驗、射箭活動、文面課程等長期性親子課程，讓族人了解自己文化，小朋友更能從小認識部落特色。

教保產業發展中心主任廖瑞琳指出，和平親子館提供0到12歲育兒家庭各項服務、教具圖書借閱、嬰幼兒感知覺活動、親子活動、親職講座與社區巡迴推廣服務，將秉著市府團隊「友善育兒環境」的信念，讓部落家長感受到「育兒安心、家長放心」的台中幸福育兒城市。

全國最高「和平親子館」7日熱鬧開幕，開放給12歲以下入場使用。（陳淑娥攝）

全國最高「和平親子館」7日熱鬧開幕，開放給12歲以下入場使用。（陳淑娥攝）

(中時 )