台鐵408次太魯閣號事故，造成40歲吳姓婦人及9歲兒子不幸罹難，母子因遺體殘缺，經齒模比對辨認出身分，在遺體修復師不眠不休努力下，成功將兩人遺體修補完成，並將兩個冰櫃擺在一起讓母子團圓。台北市警局與家屬確認移靈細節後，由保大派員將母子護送返回北市。

台北市長柯文哲指示民政局、社會局及警察局，集結市府團隊之力量，以「立即通報、立即了解、立即協助」的方式處理；5日經與家屬確認移靈細節及車輛安排事宜後，由保大負責前導車協助罹難者車隊共計5輛，包含警車前導殿後各1輛、靈車2輛及家屬車輛1輛。

保大小隊長林逢源表示，早上4點多即開始執行任務從台北出發，開導車隊9時許自花蓮市立殯儀館出發，共同協助順利將母子移靈護送返鄉，12時許車隊一行抵達北市第一殯儀館，任務圓滿完成，對於執行本項為民服務工作，雖然心情沉重，但能夠提供一分力量來協助家屬，是警察有愛的展現，能告慰往生者及撫慰家屬的神聖工作，希望以同理心提供罹難家屬最大的協助與關懷。

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(中時 )