太魯閣號事故 林錫耀：重啟施政說明會 沒有時間表。（曾薏蘋攝）

民進黨今召開中常會，因為台鐵太魯閣事件造成重大傷亡，開了20幾分鐘就結束；民進黨發言人周江杰轉述民進黨秘書長林錫耀表示，暫緩的305場施政說明會，等太魯閣號事件處理告一段落再討論，暫緩到何時，沒有時間表。

民進黨今中常會，創下近年來，中常會開會時間最短的一次；周江杰指出，今天中常會在黨主席蔡英文發表攸關台鐵的相關談話後，全場一片靜默，約莫20幾分鐘就結束。

周江杰轉述，林錫耀在會中報告，台鐵這次事故，外界輿論對台鐵改革的社會反應及期待；蔡總統則向中常委重申，台鐵「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」三大改革方項；首要就是解決組織文化的問題。

林錫耀則向大家報告有關在台鐵事故發生後，黨中央宣布原本11日開始的施政說明會共305場，全部暫緩。

林錫耀說，年假第一天就發生這件事，黨第一時間除了協助行政院之外，施政說明會全數順延、暫緩，暫緩沒有壓時間，一切看執政團隊處理太魯閣事件處理得如何。

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(中時 )