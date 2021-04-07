李義祥是否為「故意傷人」仍未確定，若法院最後僅依「過失致死」罪論處，李最高僅會面臨5年徒刑。（資料照）

戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

台鐵408次太魯閣號追撞工程車出軌，造成50死217傷，肇事的工地負責人李義祥宣稱1人巡工地、工程車有拉手剎車、已停工等遭檢調一一戳破謊言，但是否為「故意殺人」仍未確定，若法院最後僅依「過失致死」罪論處，李最高僅會面臨5年徒刑，讓網友怒批「50死＝5年牢？」引發廣泛討論。

太魯閣後續究責在網路上引發大肆討論，多名網友在PTT上以「李義祥真的關五年就可以出來爽嗎?」「李義祥最慘會怎樣？」為文章標題發文，不少人認為最慘結果就僅5年牢、破產，「不然你以為還能怎樣」、「死亡賠償大概就五億了，車子3億，台鐵損失1億以上吧，總共大概10億跑不掉」、「賠償就國賠，大家一起賠」。

太魯閣後續究責在網路上引發大肆討論，多名網友在PTT上以「李義祥真的關五年就可以出來爽嗎?」「李義祥最慘會怎樣？」為文章標題發文。（圖／翻攝自PTT）

據《三立新聞網》報導，若李義祥確定觸犯刑法第276條「過失致人於死」罪，最重可判刑5年；但法界人士認為，若能找到證據顯示李義祥親眼目睹工程車墜落被火車撞，當下「應作為卻未作為」阻止悲劇發生，甚至無通報就直接離開現場，那就涉及「故意殺人」，可回歸《刑法》殺人罪論處，最重可判死刑。

太魯閣號事故釀50死、216傷，國家運輸安全調查委員會昨（6）公布初步調查資料，證實工地自4月2日上午就有多輛車進入，「現場非停工狀態」，戳破包商李義祥聲稱是在停工狀態，獨自巡視工地。花蓮地檢署也確認在場不只李1人，陸續調查李義祥出現工地目的，若確定此悲劇屬人為，檢方可依《刑法》第185條「妨害公眾往來安全致死」起訴，李將面對最重無期徒刑的罪責。

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(中時新聞網)