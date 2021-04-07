台東縣消防局昨接獲民眾報案，1名70公斤的男子泡溫泉時因體力不支請求支援，警消到場才發現，男子重達120公斤，因此延誤救援。對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書表示，錯估體重或誤報體重，在生活中或送醫時恐會發生意想不到的風險，包括坐的椅子、盪鞦韆、過吊橋、搭電梯或醫療藥物劑量，都可能因體重錯誤導致意外。

昨（6）日一名男子在台東「栗松溫泉」體力不支，通報的民眾將120公斤的體重，誤報為70公斤，使得到現場救援的警消人員人手不足，導致延誤救援。陳志金醫師今日於個人臉書呼籲，「無論何時，我們都要誠實面對自己的體重」，謊報體重、體重估計錯誤的風險，「都是我們意想不到的」。

陳志金表示，醫療上許多藥物都須按照體重做調整，包括腦中風的血栓溶解劑、心肌梗塞、心臟手術體外循環、手術中使用的麻醉藥、抗黴菌藥和某些抗生素、類固醇、鎮靜劑、止痛藥、化療藥、免疫球蛋白等。大部分的醫護人員會現場測量，但情況緊急時，就只能透過口頭詢問，「面對救命的人謊報體重，是拿自己的生命在開玩笑」。

陳志金認為，少報5公斤還算是誤差範圍內，但「少報50公斤是什麼樣的概念？」他舉出6個必須誠實面對體重的狀況，包括乘坐椅子、盪鞦韆、過吊橋、搭電梯、攸關生命救援、醫療藥物劑量等，更何況是在關係生命的緊急時刻。

陳志金舉例說明，曾經開過一個超緊急的手術，當時病人聲稱自己只有60公斤，但其實明明超過80公斤以上，造成開刀過程必須給的藥物劑量不夠，陳志金說，若抗凝血施打劑量不夠，就會造成手術中體外循環發生血栓，甚至心肌梗塞或中風等危險，最後他再次向大家呼籲，「面對醫生，誠實是最好的保命符」。

(中時新聞網)