中國附醫心臟血管科醫師吳宏彬說，左束支起搏利用新型導線深入心室中膈至傳導系統左束支處，藉由患者原本的傳導系統同時起搏左右心室，達到接近正常生理傳導心室收縮。（馮惠宜攝）

101歲陳賴阿嬤去年底突然呼吸困難被家人送到急診，醫師診斷是心律不整合併心臟衰竭，院方一度開出病危通知，醫師建議置入新型節律器，阿嬤不願意，十名子女認為她只有重聽，未失智、臥床，決定讓她接受手術，術後一天就能下床，現在更可以去參與社區活動，醫師也表示，她是最高齡的手術患者。

阿嬤四兒子回憶，媽媽至急診室時心跳每分鐘只剩47下（正常70到100），經診斷完全房室傳導阻斷造成的心律不整合併心衰竭、肺水腫，病況危急，醫師除發出病危通知，還曾問家屬要不要考慮讓阿嬤留一口氣回家，後來轉進心臟科加護病房，醫療團隊建議裝新式左束支起搏節律器，阿嬤認為活夠了未同意，但十名子女聽完醫師詳細解釋，了解成功率達99％，過去最高齡患者為99歲，決定讓媽媽接受手術。

手術採局部麻醉方式，並置入新型左束支起搏節律器，手術隔天阿嬤即可下床並轉至普通病房，心臟無力與呼吸困難情形獲得大幅的改善。阿嬤兒子說，幸好當時相信醫師，沒有放棄。

中國附醫心臟血管科醫師吳宏彬表示，完全房室傳導阻斷為臨床相當危險的心律不整，病人可能出現呼吸困難、血壓下降、暈倒甚至猝死等急症，常見原因為心臟負責中繼傳導的房室結因為退化、藥物、心肌梗塞、發炎或心肌病變等病因造成傳導中斷的情形，主要治療方式為永久心臟節律器手術治療。

吳宏彬說，傳統節律器為右心室起搏治療，會造成主要負責心臟輸出的左心室不對稱收縮，並不適合完全房室阻斷的患者，或已有心臟衰竭的年長患者；而左束支起搏利用新型導線深入心室中膈至傳導系統左束支處，藉由患者原本的傳導系統同時起搏左右心室，但需醫師詳細評估，依病人病況需求選擇最佳相對應節律器。

(中時 )