歐洲股市周三早盤徘徊在歷史高點；投資人觀望歐元區服務業活動數據的公布；另疫苗快速接種的樂觀信心以及弱勢英鎊，推升英股再度走高。

周三泛歐Stoxx 600指數跌0.48點或-0.11%，為434.78點。周二歐股創下435.26點的史上新高。

德國DAX指數和法國CAC指數持平。英國出口導向的FTSE 100指數在弱勢英鎊激勵下上漲0.3%；在英國準備推出莫德納(Moderna)新冠疫苗之際，倫敦中型股指數衝上史上新高。

最近新上市的送餐公司Deliveroo上漲2.5%，暫報2.88英鎊。周三為散戶能參與非限定交易的首日，散戶的買進激勵Deliveroo上漲。然Deliveroo股價從IPO的3.90英鎊發行價以來，至今已下跌約28%。

歐元區三月服務業活動數據將在周三稍晚公布；歐洲數個國家的新封鎖措施，可能會對復甦帶來衝擊。

(時報資訊)