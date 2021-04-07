韓國股市7日多空交戰，三星電子與SK海力士紛紛傳出業績佳音，不過新冠疫情恐怕增溫，也讓KOSPI漲勢受阻。KOSPI指數收3,137.41點，上漲10.33點，漲幅0.33%。至於韓元走升，韓國公債殖利率則下跌。

外資再度買超3187億韓元，約2.85億美元，連續5日買超。同時，也創下2020年11月以來，買超最長一段時間。至於韓國外資，前四日買超金額，已經達到1.9兆韓元規模。

新冠疫情方面，韓國最新染疫人數為668例，創元月8日以來最高紀錄。也是KOSPI表現受阻的利空消息。

三星電子跌0.47％，儘管最新財測指出，2021年第一季獲利，可望上看44％。這主要歸功於家電產品，智慧手機與電視熱銷所致。

SK海力士漲0.35％，根據韓國當地媒體最新消息，將與德國汽車零組件供應商Bosch，擬一份至少10年的長約，提供自家車用記憶體晶片產品。

最新匯價，目前1美元可兌換1,116.3韓元，韓元升值0.3％。

韓國10年期公債殖利率，下降0.1個基準點至2.067％。

(時報資訊)