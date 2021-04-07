大葉大學工設系陳璽安畢業製作設計出防盜科技數位印章，且已取得新型專利。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳璽安讓印章結合指紋辨識功能防盜。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學工設系學生設計電動輔助自行車「COMBINE」。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學工設系在國資圖舉辦第28屆畢業展，展期至4月15日。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學工業設計系畢業成果展，作品結合科技更具實用性，其中，能因應在城市中移動需求，彈性變換成三輪或四輪的未來警車，還可搭配無人機搜尋，陸、空合力追緝犯罪，結合智慧科技的未來警車創意十足。

工設系第28屆畢業展「起澀心」在台中的國立公共資訊圖書館二樓藝文走廊展出至4月15日，除了陳熙文、陳品辰設計可由4輪變3輪的未來警車十分吸睛，陳璽安研發的「數位生物特徵科技防盜印章」，關鍵技術更已取得新型專利，商機可期。

陳熙文表示，設計時希望警車能根據不同場合需求變化，增加在城市移動的靈活性，兩人共同設計的「警用載具」，透過模組化的設計，讓車子在4輪或3輪之間變換自如。

陳品辰說，他們在討論時，認為4輪適合執勤使用，3輪的後輪採用一顆圓球的形式，更具機動性，能在大街小巷穿梭，在市區自由迴轉，車子更搭配無人機，遇到警車無法進入的窄小巷弄空間，也能出動無人機繼續追擊。

陳璽安則指，印章在許多文件上可用來取代簽名，他因此發想具防盜機制的數位印章，結合生物辨識與傳統印鑑，運用精密的線切割技術，印章文字的陰刻、陽刻平常不使用時是同一平面，印章末端加了指紋辨識，當指紋識別成功時，印章才會顯示出姓名。

陳璽安說，數位印章的頭部設計，就像傳統印章的橡皮貼面一樣，可以替換，因此一個數位印章本體，就能搭配多個印面，指紋辨識也可登錄多人，這項防盜機制發明已經取得新型專利，未來將可應用於公司行號的大、小章使用。

今年工設系畢業展，共展出家具、文創、交通、科技四大類作品，潘柏岑、吳健雄、藍培齊3人結合城市車與露營車的概念，設計出「COMBINE」電動輔助自行車，藉由配件組合，提供大型置物空間，方便使用者享受戶外活動的樂趣；另外張止凡、楊宜軒所設計的家具「自由配」，則是可依使用者的需求，自由組裝收納盒，讓框架與家電透過卡榫的方式，組裝在家具上，透過無線供電，讓電器放在家具上就能使用，減少多餘的電線。

(中時 )