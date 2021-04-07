屏東老年人口比例超過18％，高於全台平均值，縣府為讓民眾清楚高齡服務與友善政策，共耗時1年時間，打造「高齡友善資訊網」，7日正式上線，未來將以說故事方式與長輩溝通，藉此提升退休後居家生活及社會調適能力，讓人生下半場活得更精彩。

網站首頁以屏東縣「趣味地圖」為主軸，可見地標鵝鑾鼻燈塔及海上帆船與黑鮪魚，打造有趣具互動網頁，方便民眾深入閱讀，頁面操作方式也讓使用者不容易迷路，以呈現最好的閱覽效果，且針對常見問題，透過「懶人包」讓人快速了解。

屏縣府研考處長黃國榮坦言，資訊化是現今潮流與趨勢，但過去網頁設計總以電腦專業人士為考量，這次主客易位，站在長輩角度研發，不僅將字體放大，且用大量圖像與影音取代文字資訊，希望設計出有溫度的網站。

屏縣副縣長吳麗雪主導網站設計，她強調，縣府整合眾多高齡者關注議題，並將資訊分為高齡照顧、樂齡生活、健康醫療、認識失智、文化旅遊、社福補助等6大面向，主要就是從高齡者需求出發，且整合縣府8局處提供的高齡服務，以單一窗口構想，「就像帶他們進到超商，能夠一站滿足」。

吳麗雪不諱言，過去長輩連單純要找服務窗口，都不知道可以從何著手？因此透過網站作為嫁接管道，希望透過一機在手，豐富長輩與照顧者生活。

黃國榮直言，屏縣府推動在地老化不遺餘力，希望透過整合性跨域合作、建構在地化照顧網路、連續性照護服務，就是要讓每個老日子，都是好日子，也盼民眾善用網站，為自己或家人規畫更好的老年生活。

(中時 )