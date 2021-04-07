台南市政府為協助經濟弱勢市民經濟自立，從2020年起開辦脫貧自立計畫，只要弱勢青年每個月固定儲蓄最高1500元，政府就相對提撥款項到儲畜帳戶中，持續存滿3年後，最高有10萬8000元的儲金，可提供青年用於教育及就業前的規畫準備。

市府社會局表示，目前該方案已有100位青年參加。其中，楊家3姊弟一同參加資產累積及獎助學金方案後，大姊表示，未來計畫將儲金用於報考證照，投資自己；楊媽媽也非常支持3姊弟參與活動及擔任志工，並認為除能提升孩子的自立能力外，還可讓孩子感受到助人的快樂精神。

社會局長陳榮枝說，脫貧自立計畫除能帶領參加青年存下一筆儲金，同時搭配多元學習，包括：財務知能、職涯探索、就業技能、人際關係等研習課程，幫助青年吸收知能並銜接就業軌道，透過相對提撥款項的誘因，鼓勵參加青年一起擔任志工服務他人，受助之餘也回饋社會。

市長黃偉哲指出，「照顧弱勢為優先」一直是市府的施政重點，對弱勢家戶青年以提供積極性的福利替代消極性救濟，期待得以改善弱勢家戶因經濟而資源匱乏的窘境，逐步走向脫貧自立。

社會局強調，台南市脫貧自立方案有多項措施，像是：獎助學金、專長培力、企業實習及就業獎勵等，該局呼籲設籍台南市16歲至25歲的低收入戶、中低收入戶之在學青年踴躍申請，可洽06-2995686社會局社會救助科，或上市府社會局網站（https：／／sab.tainan.gov.tw／）查詢。

(中時 )